وزيرا التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية يبحثان تطوير بيئة أداء الأعمال

صراحة – الرياض : بحث وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال اجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض اليوم (الخميس)، عدداً من الملفات الخاصة بتطوير بيئة أداء الأعمال، وذلك انسجاماً مع برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي بداية الاجتماع، قدمت كل جهة عرضاً مرئياً يشمل تحسين بيئة أداء الأعمال، والجهود والأدوار الهادفة إلى تسريع وإنجاز المواضيع بين وزارة العمل ومنظومة التجارة والاستثمار .

وناقش وزير التجارة والاستثمار ووزير العمل والتنمية الاجتماعية مواضيع تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج لتأهيل المستفيدين من برامج الخدمة الاجتماعية للعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تطوير برامج لتأهيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتشجيعهم للبدء في مشروع تجاري.

واتفق الجانبان على إيجاد خارطة طريق واضحة لكافة التشريعات الجديدة أو التعديلات المتعلقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تمس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أي تعديلات على رسوم الخدمات، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف المواطنين، وتفعيل برنامج التفتيش الموحد.

وشمل النقاش مواضيع التعاون المشترك بشأن إيقاف خدمات المنشآت غير الملتزمة، والربط الإلكتروني بشأن أعمال الرقابة الميدانية، وتفعيل مشروع الرقابة المشترك، لتدقيق هوية العمالة والمؤسسات الوهمية.

وتطرق الاجتماع بين وزير التجارة والاستثمار ووزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى مناقشة تطبيق الدليل الوطني للأنشطة المعمول به في وزارة التجارة، لسهولة وإصدار التقارير الموحدة، وتطوير الأداء المحاسبي في الجمعيات الخيرية، وربط عضوية الهيئة برخصة العمل لشاغلي الوظائف المحاسبية، وتصنيف الوظائف للمحاسبين.