أمير الرياض يدشن مشروعات بأكثر من 291 مليون ريال في رماح

صراحة – واس : دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارته التفقدية اليوم لمحافظة رماح مشروعات بقيمة أكثر من 291 مليون فيما تفقد مشروعات جاري تنفيذها بلغت أكثر من 328 مليون ريال . وتنوعت المشروعات التي دشنها وجاري العمل عليها بين الصحية والبلدية والتعليمية والإسكان ومشروعات اجتماعية وكهرباء ومياه وطرق, والتقى سموه في مبنى كل محافظة برؤساء المحاكم والقضاة والمشائخ ورؤساء المراكز وأهالي كل محافظة واستمع منهم إلى طلباتهم واحتياجاتهم . واجتمع سموه مع المجلسين المحلي والبلدي، وناقش معهم جدول الأعمال المعد مسبقاً الذي يتضمن احتياجات المحافظة بأولوية ، وأكثر العوائق التي تواجهها ، واستمع من أعضاء المجالس المرئيات والحلول وتطلعاتهم ، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة . وشارك في الاجتماع مدراء عموم على مستوى منطقة الرياض لجهات حكومية كالجامعات والبلديات والتعليم والصحة والأسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والإسكان والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية بحضور وكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة . وأشار سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عقب الاجتماع إلى فائدة لقاء الزملاء في المجلسين المحلي والبلدي مع مدراء الإدارات الحكومية بمنطقة الرياض وتدارس كل ما يهم المحافظة وإيضاح كثير من الأمور التي يتطلع إليها المواطن, مبيناً أن المحافظة تشكل رافداً سياحياً بمتنزهاتها الطبيعية , لافتاً النظر إلى المشروع الوطني مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل التي ستنطلق الشهر المقبل وستزيد من الحراك السياحي والاقتصادي للمحافظة. وبين سموه أن الزيارات مستمرة للمحافظات مشيراً إلى انتهاء مرحلة وستبدأ مرحلة أخرى جديدة من الزيارات .

كما شرف سمو أمير منطقة الرياض حفل أهالي محافظة رماح وأعرب الأهالي عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة مؤكدين على فائدتها التنموية والاجتماعية . وقال الأمير فيصل بن بندر في كلمة له بالحفل ” إن محافظة رماح وأبنائها لهم دور كبير في مرحلة التأسيس ولهم دور في مرحلة البناء والتعمير والتنمية ” . وأضاف سموه “حكومتكم أيها الأخوة بقيادة رجل فذ ملك ليس ككل الملوك له منهجه وعمله وخطته وإرادته وها هي ولله الحمد تتحقق على أرض الواقع في كل جزء من وطننا الغالي، إن هذه المحافظة سعدت بمشاريع متعددة وبإنجازات رائعة فلكل العاملين فيها الشكر والتقدير على هذا الإنجاز الذي ترجوا أن يكون مستمراً لتحقيق متطلبات أبناء المحافظة”. وأشار سموه إلى أن المملكة نتمتع بأمن واستقرار وبدور رائد عظيم للإنسان الذي يعتبر الركيزة الأولى للبناء وحفظ الأمن والاستقرار راجياً لكل رجال الدولة دوام التوفيق والسداد. وثمن سموه دور الغرفة التجارية بالمحافظة في تقديم العديد من المشاريع الخدمية للمحافظة، ونقل لأهالي رماح تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله. بعد ذلك قام سمو أمير منطقة الرياض بجولة على المشروعات في المحافظة ووقف عليها واستمع إلى شرح عن الجدوى منها وأثرها على المحافظة ، كما زار روضة خريم واطلع على الخدمات البيئية التي تقدم لها .