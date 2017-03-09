فوز الهلال والأهلي فى الجولة الحادية والعشرون من دوري جميل

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:

التعاون – الاتفاق ( 1 – 0 )

سجل هدف التعاون : الحسن ندياي (86′)

الهلال – الفتح ( 1 – 0 )

سجل هدف الهلال : ياسر القحطاني (90’+7)

الوحدة – الأهلي ( 1 – 3 )

سجل هدف الوحدة : مختار فلاته (33′)

سجل أهداف الأهلي : عمر السومة (9′),(27′) , تيسير الجاسم (38′)

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 53 نقطة )

2 – الأهلي ( 44 نقطة )

3 – النصر ( 42 نقطة )

4 – الاتحاد ( 41 نقطة )

5 – التعاون ( 27 نقطة )

6 – الشباب ( 27 نقطة )

7 – الرائد ( 26 نقطة )

8 – القادسية ( 24 نقطة )

9 – الاتفاق ( 22 نقطة )

10 – الباطن ( 21 نقطة )

11 – الفيصلي ( 19 نقطة )

12 – الوحدة ( 17 نقطة )

13 – الفتح ( 16 نقطة )

14 – الخليج ( 15 نقطة )