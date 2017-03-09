فوز الهلال والأهلي فى الجولة الحادية والعشرون من دوري جميل

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
التعاون – الاتفاق ( 1 – 0 )
سجل هدف التعاون : الحسن ندياي (86′)
الهلال – الفتح ( 1 – 0 )
سجل هدف الهلال : ياسر القحطاني (90’+7)
الوحدة – الأهلي ( 1 – 3 )
سجل هدف الوحدة : مختار فلاته (33′)
سجل أهداف الأهلي : عمر السومة (9′),(27′) , تيسير الجاسم (38′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 53 نقطة )
2 – الأهلي ( 44 نقطة )
3 – النصر ( 42 نقطة )
4 – الاتحاد ( 41 نقطة )
5 – التعاون ( 27 نقطة )
6 – الشباب ( 27 نقطة )
7 – الرائد ( 26 نقطة )
8 – القادسية ( 24 نقطة )
9 – الاتفاق ( 22 نقطة )
10 – الباطن ( 21 نقطة )
11 – الفيصلي ( 19 نقطة )
12 – الوحدة ( 17 نقطة )
13 – الفتح ( 16 نقطة )
14 – الخليج ( 15 نقطة )