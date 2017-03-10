القبض على مواطن قام بتصوير النساء ونشر الفيديو في برنامج (السناب شات )

صراحة – محمد المحسن : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد مقطع فيديو يقوم فيه احدهم بتصوير النساء في مكان عام و التلفظ عليهن بعبارات غير لائقه و نشرها في برنامج (السناب شات ) .

عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقه على تحديد هويته و اسفرت الجهود – بفضل من الله – عن ضبطه ( سعودي / في العقد الثالث من العمر ) و بمناقشته أقر بتصوير المقطع المتداول و نشره و علمه بمخالفة هذا التصرف للنظام العام .

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص، و اشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظامي الاجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.