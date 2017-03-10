حالة الطقس: رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق



صراحة – خالد الحسين : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية ) تمتد إلى منطقة نجران. كذلك على الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض ويصحب ذلك إرتفاع في درجات الحرارة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق.

كما توقعت تكون الضباب خلال أوقات الليل على الأجزاء الساحلية لشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-46كم/ساعة،وارتفاع الموجمن متر وربع إلى مترين وربع،و حالة البحرمتوسط إلى مائج الموج،بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.