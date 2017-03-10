وفاة شخصين خلال احتجاجات مؤيدة لرئيسة كوريا الجنوبية بعد قرار إقالتها

صراحة – محمد المحسن :أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن شخصين لقيا حتفهما اليوم الجمعة، بعد المشاركة في مسيرة معارضة للحكم القضائي الصادر بإقالة رئيس البلاد بارك كون هيه من منصبها.

وأوضحت “يونهاب” أن أحد القتيلين هو رجل يبلغ من العمر 72 عامًا عثر عليها ينزف من رأسه بالقرب من مقر المحكمة الدستورية بالعاصمة سول. ولم تتوافر تفاصيل بشأن حالة الوفاة الثانية.

وذكرت أن الشرطة تجري تحقيقًات بشأن ملابسات وفاة الاثنين.

وقضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صباح اليوم، بضرورة إقالة الرئيسة باك كون هيه من منصبها بشكل دائم، حسبما أفادت وكالة وكالة “يونهاب”. وكان البرلمان قد مرر قرارًا في ديسمبر الماضي بتوجيه اتهام إلى باك 65/ عامًا/ وهي أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية، على خلفية فضيحة فساد ألمت بها وصديقتها المقربة تشوي سون سيل. وتوصلت هيئة المحكمة الدستورية المؤلفة من ثمانية قضاة إلى الحكم بالإجماع. ويمهد هذا الحكم الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.