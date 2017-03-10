دبلوماسي يمني: ما يجري في اليمن مشروع تديره إيران ويهدف إلى إقامة دولة طائفية

صراحة – خالد الحسين : قال السفير اليمني في بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان “إن ما يجري في اليمن هو تنفيذ لمشروع تديره إيران ويقوم على تفكيك الدولة الوطنية في المنطقة وإقامة الدولة الطائفية كبديل لها، مؤكدًا أن التمسك بهذا المشروع التدميري هو ما يسعى إليه الانقلابيون ويراهنون على تعظيم مأساة الشعب اليمني، وأن العالم بسبب ذلك سيتدخل لفرض الحل الذي يحقق لهم هذا الهدف.

وشدد في الندوة التي نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بالعاصمة البريطانية الليلة الماضية حول اليمن، على أن هذا المشروع مرفوض من الأغلبية الساحقة لليمنيين بوصفه مشروعًا لعدم الاستقرار والحروب المستمرة.

وأوضح أن تحديد 26 مارس 2015م، بداية للأزمة اليمنية هو تحديد خاطئ بكل المقاييس لأن الأزمة بدأت يوم 21 سبتمبر 2014، عندما اقتحمت ميليشيا الحوثي وصالح العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وعطلت العملية السياسية ودمرت آمال اليمنيين في إعادة بناء مستقبلهم في ضوء نتائج الحوار الوطني التي وقعها الجميع قبل ذلك بأيام بوصفها الحل الجامع لكل اليمنيين.