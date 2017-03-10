تعليم نجران يختتم برنامج “بناء الجداول الدراسية والإرشاد الأكاديمي

صراحة – نواف العايد : اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الإشراف التربوي “بنات” قسم المقررات، أمس، برنامج “بناء الجداول الدراسية والإرشاد الأكاديمي لقائدات ووكيلات نظام المقررات”، وذلك بمقر إدارة الإشراف التربوي.

وهدف البرنامج الذي استمر 3 أيام وحضره 12 متدربة إلى تقديم المعلومات الأكاديمية والإرشادية للمرشدات وزيادة وعيهن بأهداف المرحلة الثانوية ونظام المقررات، والتعرف على المشكلات والعقبات الشخصية التي تحول دون قدرة الطالبة على التحصيل العلمي وبناء الخطة الدراسية، وتزويد المرشدات بالمهارات الأكاديمية والشخصية التي تمكنهن من فهم ذاتهن وقدراتهن وميولهن وممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية.

وتضمن البرنامج رؤية ورسالة وأهداف مركز الإرشاد الأكاديمي، ومنسقته وأعضاءه ومهامه، والعوائق التي تمنع تفعيله.