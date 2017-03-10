دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة ( 23 )

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

ضمك – وج

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً

بطاقة المباراة

الطائي – هجر

الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – العدالة

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً