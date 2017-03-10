دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة ( 23 )

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
ضمك – وج
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً
بطاقة المباراة
الطائي – هجر
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً
بطاقة المباراة
أحد – العدالة
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً