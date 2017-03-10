كآس فيصل: ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثامنة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الجيل – الفتح
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – أحد
الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الفيصلي – التعاون
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً