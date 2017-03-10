كآس فيصل: ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثامنة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الجيل – الفتح

الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – أحد

الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الفيصلي – التعاون

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً