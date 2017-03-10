دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته السادسة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الفتح – عرعر
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – التعاون
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – الاتفاق
الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – الأهلي
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – هجر
الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )
اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً