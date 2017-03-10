دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته السادسة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الاتحاد

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الفتح – عرعر

الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – التعاون

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – الاتفاق

الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – الأهلي

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الرائد – هجر

الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )

اليوم: الجمعة 10 مارس 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً