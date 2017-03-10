إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب جديد في مطار برلين

صراحة – خالد الحسين : ألغيت مئات الرحلات الجوية في برلين بسبب إضراب جديد للطاقم الأرضي اليوم الجمعة، في مطاري العاصمة الألمانية. كما قال متحدث باسم الشركة المشغلة للمطارات “فلوغهافن برلين براندنبورغ” (اف بي بي) المشغلة للمطارات.

ويأتي هذا الإضراب للطواقم الأرضية بعد إضرابين آخرين من هذا النوع شهدتهما برلين في فبراير الماضي، في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات “فيردي”.

وتطالب النقابة في مطارات ألمانية عدة بأجور أفضل للموظفين الأرضيين الذين يبلغ عددهم نحو ألفين في برلين ويتولون خصوصًا تحميل الأمتعة والتسجيل. والإضراب الذي بدأ عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، ويفترض أن يستمر طوال النهار، أدى إلى إلغاء كافة رحلات الركاب والشحن تقريبًا. وبذلك ألغيت 204 رحلات في شونفيلد و 455 رحلة في تيغيل.