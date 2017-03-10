“السعودية للكهرباء” ترعى أولمبياد “إبداع 2017” لدعم وتشجيع المواهب الوطنية



صراحة – فيصل القحطاني : ترعى الشركة السعودية للكهرباء فعاليات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2017″، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ويستمر ثلاثة أيام،

ويهدف الأولمبياد إلى إبراز القُدرات العلمية للمواهب الوطنية من المبدعين والمفكرين، في ظل ما تذخر به المملكة من كفاءات شابة أثبتت قدرتها على تحقيق انجازات كبيرة في العديد من المجالات العلمية داخل وخارج المملكة .

أوضح ذلك نائب رئيس أعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء حمود بن عودة الغبيني، مُبيناً أن الشركة ستوقع السبت القادم اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، لرعاية الأولمبياد بهدف دعم البيئة العلمية الإبداعية التنافسية في المملكة، حيث يعد الأولمبياد محفزا لقدرات وعقل الباحث العلمي الوطني، بالإضافة إلى أن البرامج والخطط الموضوعة تعمل على تهيئة المشاركين للمنافسة العلمية الجادة والدخول في المنظومة المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي، وهو ما يتماشى مع أهداف وبرامج المسؤولية الاجتماعية بالشركة السعودية للكهرباء.

وأشار إلى أن مشاركة “السعودية للكهرباء” ورعايتها لمثل هذه الفعاليات والبرامج والمسابقات العلمية يأتي بحسب معايير برامج المسؤولية الاجتماعية مما يسهم في خلق بيئة علمية متطورة ومحفزة للمواهب الوطنية، خاصة وأن كوادر الشركة نجحت في تحقيق نتائج وإنجازات علمية بارزة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية من خلال تطبيق معايير وبرامج حديثة أسهمت في خلق بيئة علمية

متطورة في مواقع عملها .

وأضاف الغبيني أن برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع (ASTP) الذي أطلقته الشركة منذ نحو ثلاث سنوات أسهم في تطوير مبادرات وبرامج علمية تدعم المسؤولية الاجتماعية والبحث العلمي والإبداع بين كوادر الشركة، مشيداً بالبرامج التي يعتمد عليها الأولمبياد والمعايير العلمية لتقييم المشروعات المنافسة، والتي ستُأهلها لتمثيل المملكة في المسابقات العلمية الدولية.