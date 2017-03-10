الذهب يسجل أقل سعر منذ يناير قبل بيانات الوظائف الأمريكية

صراحة – نواف العايد : تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع اليوم وسط عزوف المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي تترقبها السوق لاستقاء اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة .

ودفع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا الشهر إثر تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء أسعار الذهب للانخفاض ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع مما قد تصبح أكبر خسارة أسبوعية لها في أربعة أشهر .

وانخفض المعدن إلى 1194.55 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم بعد أن نزل عن 1200 دولار للأوقية في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 31 يناير .

وفي الساعة 1047 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.38 بالمئة إلى 1196.19 دولار للأوقية في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية تسليم ابريل 6.8 دولار للأوقية إلى 1196.40 دولار. وهبطت الفضة 0.41 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 27 يناير عند 16.78 دولار. وانخفض البلاديوم 0.37 بالمئة إلى 744 دولارا للأوقية .

وارتفع البلاتين 0.58 بالمئة إلى 937.7 دولار مخالفا الاتجاه النزولي للمعادن النفيسة عموما. لكن البلاتين متراجع نحو ستة بالمئة هذا الأسبوع وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ الرابع من يناير عند 928.5 دولار .