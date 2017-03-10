رئيس ديوان المظالم يطلع على آلية سير العمل بمعرض الكتاب الدولي بالرياض

صراحة – خالد الحسين : زار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس، معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تفقّد جناح ديوان المظالم المشارك، واطلع على آلية سير العمل به، وما يقدمه لزائري المعرض وما يعرضه من توضيح للوسائل التقنية التي يعمل عليها الديوان.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم أن مشاركة الديوان، تأتي تماشياً مع مبادرة نشر ، التي تنطلق من الهدف الخامس من أهداف الخطة الاستراتيجية، بدعم الثقافة القضائية ونشر الوعي القضائي، وتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي، لمواكبة هذه الخطة وأهداف وغايات رؤية المملكة 2030 .

وبين أن المعرض يعد إكمالاً لمسيرة العلم والعلماء التي تميزت به بلاد العطاء والنماء منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر.