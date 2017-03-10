مقتل المطلوب مصطفى المداد المتورط بارتكاب جرائم إرهابية ضد مواطنين ورجال أمن

صراحة – نواف العايد : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية للحوادث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف ، فقد رصد بتوفيق الله بأحد أحياء المحافظة يوم الخميس الموافق 10 / 6 / 1438هـ ، تواجد المطلوب / مصطفى علي عبدالله المداد المتورط بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة ، وحينما طلب منه التوقف بادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن ولم يمتثل لكل النداءات التي وجهت له بتسليم نفسه مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله ، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم منها “شفاه الله” .

هذا وما تزال الجهات الأمنية تواصل تعقبها لبقية المطلوبين في هذه القضايا ممن سبق الإعلان عنهم أو ممن له علاقة بهم ، وتجدد الدعوة للمبادرة بتسليم أنفسهم كما تهيب بكل من يتوفر لديه معلومات حولهم الإبلاغ عنهم على الهاتف رقم 990 ،، علماً أنه سوف يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً . والله الهادي إلى سوء السبيل.