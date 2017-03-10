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10 مارس, 2017   2507

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز

2017-03-10_161240

صراحة – محمد المحسن : أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمهما الله – في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز ( ابن الفقيدة ) وصاحب السمو الأمير ناصر بن فهد آلِ فرحان وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الاسلام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز ( ابن الفقيدة ) وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين .

 

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