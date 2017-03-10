منح الدكتوراه الفخرية من جامعة أم القرى لمعالي الدكتور العنقري

صراحة – خالد الحسين : صدرت الموافقة السامية على منح الدكتوراه الفخرية في خدمة التعليم العالي من جامعة أم القرى لمعالي سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد بن محمد العنقري.

وثمن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس ثقة القيادة الرشيدة – أيدها الله – في جامعة أم القرى ، وقال: إن الموافقة السامية جاءت لمنح الدكتوراه الفخرية في خدمة التعليم العالي لمعالي سفير خادم الحرمين الشريفين بفرنسا ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد بن محمد العنقري ، نتيجة الدعم الكبير الذي حظي به معاليه من القيادة الرشيدة – مما مكنه بعد – توفيق الله – من الارتقاء بمستوى التعليم العالي على مدى أكثر من عقدين من الزمن في المملكة سواء فيما يتعلق بالجوانب التعليمية بمستوياتها كافة بما فيها برامج الدراسات العليا أو المجالات البحثية والابتكارية .

وأوضح أنه بعد صدور الموافقة السامية بمنح الدكتوراه الفخرية للدكتور خالد العنقري تم عرض منحه الدرجة في مجلس الجامعة الثالث للعام الجامعي 1437 / 1438هـ الذي عقد بقاعة الملك فيصل بن عبدالعزيز بالمدينة الجامعة بالعابدية ، وبارك أعضاء المجلس كافة على منح معاليه الدكتوراه الفخرية ، مشيراً إلى أنه سيتم تتويجه في الاحتفال الذي ستنظمه الجامعة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.