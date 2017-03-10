تعليم الشرقية يدشن بعد غد معرض تعايش الوطني

صراحة – نواف العايد : تطلق المديرية العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلةً بمكتب تعليم غرب الدمام للبنات بعد غد معرض ” تعايش الوطني “، الذي يستهدف طلاب وطالبات تعليم مدارس المنطقة الشرقية، وذلك بمقر مدرسة الأمير فيصل بن فهد الابتدائية بالدمام .

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص أن المعرض يحمل قيم وطنية للتعزيز مفهوم الأمن الفكري وغرس القيم والمبادئ الإنسانية وترسيخ مفهوم الفكر الوسطي المعتدل وتحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة وإشاعة روح المحبة والتعاون بينهم وترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

من جانبها أبانت المدير التنفيذي للمعرض رئيسة قسم التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم غرب الدمام نورة المهنا أن المعرض يتضمن أركان توعوية متعددة منها الأمن الفكري ، التعايش ، التعصب ، العنف وأشكاله، والاعتدال والوسطية .