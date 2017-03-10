ملتقى سواعد تكافل الخامس يختتم فعالياته بالرياض

صراحة – فيصل القحطاني : اختتم الملتقى الخامس لسواعد مؤسسة تكافل بالرياض فعالياته يوم الأربعاء 6/9 بفندق “هوليداي إن بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات المؤسسة يتقدمهم الأمين العام لمؤسسة تكافل الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور يحي اليحيى المشرف العام على مستودع المدينة المنورة الخيري الذي تحدث عن أصول وضوابط وآداب العمل الخيري وأهمية استشعار المسؤولية حياله،وقد قدم الملتقى المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أ. محمد سعد الدخيني ،وقد حضر الملتقى أكثرمن 80 من المشرفين والمشرفات من جميع إدارات التعليم بالمملكة .

وقد بدأ برنامج الملتقى بآيات عطرة من القران الكريم بعده تم تكريم أصحاب المقترحات المرشحة بأجهزة جوال آيفون 7 من المؤسسة وهم منسقة تكافل بتعليم الباحة أ.هدى الغامدي وأيضا من تعليم جازان ،ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن الخدمات الرائعة التي تقدمها مؤسسة تكافل لأبنائنا وبناتنا حيث شملت الدعم المادي وجائزة تفوق وبرامج التدريب وبرامج التجسير وغيرها من البرامج والخدمات .

وفي كلمة لأمين عام المؤسسة د. محمد العقيلي أوضح أن المؤسسة سخرت تقنية المعلومات للوصول إلى الشرائح المستهدفة بطريقة دقيقة وبشكل آلي وأصبحت تمتلك منظومة إلكترونية متكاملة لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني مما جعلها مصدرا موثوقا للجهات الأخرى للوصول للمستحقين من الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ودعمهم مادياً ومعنوياً بهدف الحد من التسرب الدراسي والسعي إلى رفع القدرات العلمية لطلابها ليكونوا لبنة فعالة في بناء المجتمع.

وأضاف العقيلي : أن المؤسسة تتميز بتغطيتها جميع مناطق المملكة مع عدم التوسع في تضخيم الجهاز الإداري حيث لا يتجاوز عدد القوى البشرية العاملة بالمؤسسة عام 2016 م 40 موظفاً ويساعدها سواعد تكافل في إدارات التعليم والمتطوعين والمتطوعات في مدارس التعليم العام وأوجدت شبكة فعالة من المنسقين والمنسقات في إدارات التعليم في كافة مناطق المملكة للتواصل والتنسيق مع أسطول ضخم من المتطوعين والمتطوعات الذي يصل عددهم إلى أكثر من 70.000 متطوعا ومتطوعة في اكثر من (19000)مدرسة مشمولة بنظام تكافل.

مبادرة معرفة بلا حدود قدمها د.عبدالله السلامة وأكد أن مؤسسة تكافل تسعى من خلال هذه المبادرة إلى العناية بطلابها الموهوبين ليكونوا نماذج ناجحة وقدوات لباقي زملائهم، منوهاً بأهمية التعليم في رفع شأن الطلاب والطالبات.

قدم د.محمد العمران المشرف العام على إدارة الميدان ورشة عمل جماعية عن دورسواعد تكافل في صناعة شراكات لخدمة أهداف وبرامج المؤسسة، وأخرى عن الزيارات الميدانية للمدارس وأثرها في خدمة أهداف ورؤى المؤسسة .

أماعن منظومة تكافل الإلكترونية وأهميتها في خدمة الطلاب والطالبات فقد بين ذلك د.وليد الصالح المشرف على تقنية المعلومات .

وقد مثل تعليم النماص أ.علي سلمان العمري رئيس قسم التوجيه والإرشاد وأ. نورة ظافر الشهري مشرفة الإعلام التربوي .

الجدير بالذكرأن الملتقى خرج بعدد من الأمور لصالح الطلبة والطالبات ومن ذلك زيادة نسبة عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المؤسسة .