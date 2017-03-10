ترامب والرئيس الفلسطيني سيتحدثان هاتفيا في أول اتصال بينهما

صراحة – وكالات: قال البيت الأبيض ومسؤولون فلسطينيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدثان هاتفيا في وقت لاحق يوم الجمعة في أول اتصال بينهما منذ تنصيب ترامب.

ويأتي الاتصال المقرر الساعة 12.15 بتوقيت واشنطن (1715 بتوقيت جرينتش) فيما يشعر الفلسطينيون بالقلق إزاء إتباع واشنطن نهجا أكثر تقاربا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ تولى ترامب السلطة.

وتحدث نتنياهو وترامب هاتفيا مرتين على الأقل منذ تنصيب ترامب يوم 20 يناير كانون الثاني وزار نتنياهو واشنطن الشهر الماضي.

ولم يتضح ما هي القضايا التي ستناقش في اتصال يوم الجمعة لكن مسؤولين فلسطينيين أشاروا إلى أن عباس سيتحدث عن مخاوفه من البناء الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي المحتلة وعن الحاجة إلى التوصل لتسوية للصراع تقوم على حل الدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عقد في 15 فبراير شباط خلال زيارة نتنياهو شاب الغموض موقف ترامب بشأن حل الدولتين الذي ظل على مدى العقدين الماضيين حجر الأساس في السياسة الأمريكية بالمنطقة.

وقال ترامب وقتها “أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة الواحدة وأميل إلى ما يميل إليه الطرفان. أنا سعيد للغاية بالحل الذي يميل إليه الطرفان”. وأثارت تصريحات ترامب القلق في أنحاء العالم العربي والعديد من العواصم الأوروبية.

ومنذ ذلك الوقت توخى البيت الأبيض مزيدا من الحذر وقل الحديث عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو تعهد قطعه ترامب خلال حملته الانتخابية