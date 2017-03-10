تأجيل مباراة ماليزيا وكوريا الشمالية بتصفيات كأس آسيا 2019

صراحة – (رويترز) – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة أنه قرر تأجيل مباراة ماليزيا وكوريا الشمالية في تصفيات كأس آسيا 2019 والمقررة في 28 مارس آذار الجاري في بيونجيانج إلى تاريخ لاحق لم يحدده.

وبضغط من الحكومة الماليزية في أعقاب تدهور العلاقات بين البلدين طلب الاتحاد الماليزي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي عدم إقامة المباراة في موعدها في عاصمة كوريا الشمالية.

واتهمت ماليزيا كوريا الشمالية باغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير شباط الماضي بينما تستمر السلطات الماليزية في التحقيق في الجريمة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان “قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد اليوم تأجيل المباراة بين كوريا الشمالية وماليزيا ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا 2019 التي ستقام نهائياتها في دولة الإمارات العربية.”

وأضاف البيان “كان من المقرر إقامة المباراة في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية في 28 مارس لكن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي اتخذت قرارا بتأجيلها بعد تصاعد التوتر بين حكومتي البلدين.”

وأكد البيان أنه “سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب.”

وردا على قرار الاتحاد القاري رحب الاتحاد الماليزي في بيان بقرار التأجيل قائلا إنه القرار المناسب في ظل توتر الأجواء بين البلدين.

وقال بيان الاتحاد الماليزي “يرحب الاتحاد الماليزي لكرة القدم بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتباره خطوة مناسبة لتأمين سلامة لاعبي ومسؤولي المنتخب.