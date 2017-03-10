مهرجان ربيع مكة يستقطب الزوار من مكة وخارجها

صراحة – فيصل القحطاني : يُواصل مهرجان ربيع مكة الذي يقام في حجز الزايدي بمكة المكرمة الذي يستمر حتى نهاية هذا الشهر، استقبال آلاف الزوار يومياً الذين يقضون أوقات مميزة بين فعاليات ومعارض المهرجان المتنوعة، حيث بلغ زوار المهرجان أكثر 30000 الف زائر.

ويشَهِدَ المهرجان العديد من الفعاليات والزيارات حيث يحتوي على معرض الصقور وحديقة الحيوانات ومعرض السيارات الكلاسيكية، ومشاهدة الفعاليات المقامة في المهرجان ، التي تقدمها عدد من الفرق الشعبية والإنشادية .

وتنوعت برامج المسرح المفتوح في المهرجان الذي يقدم العديد من العروض والفعاليات للأسر المكية وللعوائل من زوار المهرجان حيث بذل القائمون علي المهرجان جهوداً حثيثة لإظهار تجربة المسرح المفتوح إلى حيز الوجود ضمن أنشطة المهرجان، كما استضاف عدد من فرق الانشاد والفلكلور الشعبي كما شمل عرض للأسود واناشيد واهازيج شعبية والعاب بهلوانية .

ويحتوي المهرجان على خيمة الأسر المنتجة التي تحتوي على أكثر من عشرين جناح لعرض وبيع المنتجات الوطنية والأشغال الحرفية التراثية والمأكولات الشعبية الحجازية المتنوعة.