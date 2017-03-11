تركيا تهدد هولندا بعقوبات في حال ألغت زيارة وزير خارجيتها

صراحة – وكالات : أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده قد تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على هولندا في حال إلغاء تصريح زيارته إلى مدينة روتردام الهولندية.

وقال جاويش أوغلو في تصريح صحفي لقناة CNN Turk، اليوم السبت، إنه سيزور مدينة روتردام يوم السبت رغم حظر رسمي على إلقائه كلمة أمام تجمع تركي حاشد لدعم الاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات.

من جهته أكد أحمد أبو طالب رئيس بلدية روتردام، يوم 10 مارس/آذار أنه لن يتم منع جاويش أوغلو من زيارة هولندا، إلا أن سلطات بلاده لن تسمح له بالمشاركة في تجمع تركي في إطار إعداد الاستفتاء الشعبي.