توقيع اتفاقية لتنظيم رحلات سياحية إماراتية إلى المملكة

صراحة – خالد الحسين : جرى الخميس الماضي في جناح المملكة المشارك في معرض بورصة برلين للسياحة 2017 توقيع اتفاقية بين شركة بريمير للسفر والسياحة الاماراتية وشركة البراق السعودية لتنظيم الرحلات، تقوم الشركة السعودية بموجبها بتنظيم رحلات للسياح الاماراتيين في مختلف مناطق المملكة.

وقال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة بريمير بأن المملكة تزخر بالمواقع السياحية والتاريخية التي يفضل الاماراتيون زيارتها في مختلف مناطق المملكة في مختلف الفصول، وفي مقدمتها المواقع في الطائف وحائل والاحساء، مشيرا الى انه قد تم الاتفاق على وضع خطة للترويج السياحي للمملكة في الامارات خلال هذا العام.

من جانبه أكد فارس السلامة المدير التنفيذي لشركة البراق لتنظيم الرحلات ان المملكة تتميز بتنوع بيئتها مما يؤهلها لاستقبال السياح في مختلف الفصول، وقال بأنه تم إعداد 25 برنامج سياحي لمواطني الامارات ي مناطق المملكة، ويتم تسويق كل منطقة حسب الوقت المناسب لها.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من الاستاذ عبدالله بن عبدالملك المرشد نائب الرئيس للتسويق والبرامج المكلف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

والدكتور تركي بن نادر مدير عام الموارد البشرية بالهيئة وعدد من المسئولين في الجناح.

يشار إلى ان جناح المملكة في معرض بورصة برلين يشهد اتفاقيات وعقود شراكة بين الشركات ووكالات السفر والسياحة السعودية المشاركة في الجناح والشركات السياحية العالمية.

وتتولى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنظيم جناح المملكة في المعرض، بمشاركة عدد من شركات الطيران والسفر والسياحة في المملكة.