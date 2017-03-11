نتائج أولية تشير إلى فوز كاسح لحزب مودي في أكبر ولايات الهند

صراحة – وكالات : أوضحت نتائج أولية يوم السبت اقتراب حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من تحقيق فوز كاسح في أوتار براديش أهم ولايات الهند في انتصار شخصي سيعزز مساعيه للفوز بفترة ولاية ثانية.

وإذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في أوتار براديش فسيدعم ذلك قيادة مودي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد مجازفته في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بإلغاء الأوراق المالية ذات الفئة العالية والتي تمثل 86 في المئة من العملات النقدية المتداولة.

ورغم أن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة النتيجة النهائية قالت اللجنة الانتخابية في الهند إن حزب بهاراتيا جاناتا يتقدم بحصوله على 284 مقعدا من إجمالي مقاعد الولاية الشمالية ومجموعها 403 مقاعد وهو ما سيمنح، إذا تأكد، الحزب أكبر أغلبية حققها أي حزب في الولاية منذ عام 1980.

وقال برانوي روي رئيس تحرير قناة (إن.دي.تي.في) التلفزيونية “سيكون هذا تعزيزا كبيرا لناريندرا مودي وسيضعه على طريق الفوز بانتخابات عام 2019.”

وشارك مودي بنفسه في الحملة الانتخابية في أوتار براديش بعد بداية بطيئة لحزبه حيث نظم عشرات التجمعات الحاشدة وحول السباق إلى اختبار لشعبيته ولخطوة إلغاء الأوراق المالية عالية الفئة من أجل كبح الفساد.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج الانتخابات في أربع ولايات أخرى يوم السبت وتشير النتائج الأولية إلى أن حزب بهاراتا جاناتا متقدم في ولايتي أوتاراخند ومانيبور إلا أنه يأتي وراء حزب المؤتمر المعارض في ولاية جوا الساحلية كما أن حزب المؤتمر متقدم في ولاية البنجاب.