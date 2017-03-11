ست مباريات فى الجولة السادسة عشر لدورى الشباب

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته السادسة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

النصر – الرائد

الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – الاتحاد

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – الفتح

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – العدالة

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

الوقت: 4,15 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – هجر

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

الوقت: 4,15 عصراً

بطاقة المباراة

الوحدة – القادسية

الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )

الوقت: 4,15 عصراً