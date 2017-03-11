ست مباريات فى الجولة السادسة عشر لدورى الشباب

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته السادسة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النصر – الرائد
الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – الاتحاد
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – الفتح
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
أحد – العدالة
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
الوقت: 4,15 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – هجر
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
الوقت: 4,15 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – القادسية
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
الوقت: 4,15 عصراً