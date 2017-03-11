دوري جميل: الخليج والشباب أمام القادسية والفيصلي

صراحة – الرياض : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الخليج – القادسية

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

الوقت: 6,25 مساءً

حكم الساحة: دامير سكومينا ( سلوفيني )

المساعد الأول: توماس كلانسنيك ( سلوفيني )

المساعد الثاني: روبرت فوكان ( سلوفيني )

الحكم الرابع: فهد العريني

بطاقة المباراة

الشباب – الفيصلي

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: السبت 11 مارس 2017 م

الوقت: 8,35 مساءً

حكم الساحة: شكري الحنفوش

المساعد الأول: ماجد الناصر

المساعد الثاني: بليغ الرمضان

الحكم الرابع: خالد الطريس