دوري جميل: الخليج والشباب أمام القادسية والفيصلي

صراحة – الرياض : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الخليج – القادسية
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
الوقت: 6,25 مساءً
حكم الساحة: دامير سكومينا ( سلوفيني )
المساعد الأول: توماس كلانسنيك ( سلوفيني )
المساعد الثاني: روبرت فوكان ( سلوفيني )
الحكم الرابع: فهد العريني
بطاقة المباراة
الشباب – الفيصلي
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: السبت 11 مارس 2017 م
الوقت: 8,35 مساءً
حكم الساحة: شكري الحنفوش
المساعد الأول: ماجد الناصر
المساعد الثاني: بليغ الرمضان
الحكم الرابع: خالد الطريس