اليوم .. خمس مباريات ضمن الجولة (23) لدوري الدرجة الاولى

صراحة – فيصل القحطانى : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة والعشرون تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النجوم – الحزم
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الشعلة – النهضة
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الفيحاء – نجران
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
الوطني – القيصومة
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
الوقت: 4,25 عصراً
بطاقة المباراة
الجيل – العروبة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
الوقت: 18,30