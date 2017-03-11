اليوم .. خمس مباريات ضمن الجولة (23) لدوري الدرجة الاولى

صراحة – فيصل القحطانى : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة والعشرون تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

النجوم – الحزم

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الشعلة – النهضة

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الفيحاء – نجران

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

الوطني – القيصومة

الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )

الوقت: 4,25 عصراً

بطاقة المباراة

الجيل – العروبة

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

الوقت: 18,30