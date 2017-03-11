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11 مارس, 2017   2346

اليوم .. خمس مباريات ضمن الجولة (23) لدوري الدرجة الاولى

دورى الدرجة الاولى رياضة القدم

صراحة – فيصل القحطانى : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة والعشرون تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
النجوم – الحزم
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
الشعلة – النهضة
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة
الفيحاء – نجران
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة
الوطني – القيصومة
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
الوقت: 4,25 عصراً

بطاقة المباراة
الجيل – العروبة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
الوقت: 18,30

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