القوات الإسرائيلية تعتقل كاتبة فلسطينية

صراحة – واس : اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، الكاتبة الروائية خالدة غوشة من أمام منزلها في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتادت الكاتبة غوشة الى أحد مراكز التحقيق في المدينة، في الوقت الذي رجّح فيه أن يكون سبب الاعتقال روايتها “مصيدة ابن آوى”، التي صدرت مؤخرًا.

من جهة أخرى دخل أسير فلسطيني اليوم، عامه الـ 15 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وعائلة الأسير، أن الأسير أمير محمد أنيس جرادات (32عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، دخل عامه الـ 15 في الأسر.

تجدر الإشارة، أن أمير اعتقل بتهمة مقاومة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن 26 عامًا.