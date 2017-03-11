مسؤول أممى بنفى وقوع أى هجمات بأسلحة كيماوية فى الموصل

صراحة – وكالات : قال السفير العراقي بالأمم المتحدة محمد علي الحكيم يوم الجمعة إنه لا يوجد دليل على أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم أسلحة كيماوية في الموصل التي يحاول فيها المتشددون صد هجوم تشنه القوات العراقية بدعم من الولايات المتحدة.

وقال الحكيم إنه تحدث مع مسؤولين في بغداد ظهر الجمعة وإنه لم يكن هناك أي دليل على استخدام الدولة الإسلامية أسلحة كيماوية.

وقالت الأمم المتحدة يوم السبت الماضي إن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال يعالجون من تعرض محتمل لأسلحة كيماوية في الموصل منذ الأول من مارس آذار.

وأطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح كيم وون سو مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على الوضع في الموصل.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت وهو رئيس المجلس لشهر مارس آذار إن المجلس المؤلف من 15 عضوا يعتقد أن تحقيق العراق في هجمات محتملة بأسلحة كيماوية لا يزال مستمرا.

وأضاف رايكروفت للصحفيين بعد الإفادة في مجلس الأمن “عبرنا عن قلقنا إزاء تقارير عن استخدام داعش (الدولة الإسلامية) المحتمل لأسلحة كيماوية ونتطلع إلى نتائج تحقيق العراق في تلك المزاعم.”