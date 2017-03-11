أمانة الشرقية تطلق خدمة المستكشف الجغرافي لحاضرة الدمام

صراحة – الدمام :كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للإدارة العامة للتخطيط العمراني عن اطلاقها خدمة المستكشف الجغرافي لحاضرة الدمام، إضافة الى اطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية الخاصة بالصكوك وفرز الاراضي البيضاء والفلل.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني المهندس مازن بن عادل بخرجي، في بيان صحافي، أنه اثراءً للمعلومات الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية وذلك لكافة المستفيدين وتثميناً لوقتهم وجهدهم فقد تم إطلاق خدمة “المستكشف الجغرافي” لحاضرة الدمام بأمانة المنطقة الشرقية بغرض اتاحة الفرصة لكافة المستفيدين استعراض البيانات الجغرافية الدقيقة، وكذلك القدرة على القيام بعمليات الاستعلام وتحليل البيانات بسرعة ودقة عالية والخاصة بالأراضي والمخططات.

ولفت الى أن من ضمن الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الأمانة خدمة “نظام الفرز الإلكتروني”، والتي تهدف الى تقديم الخدمات والحلول بالشراكة مع المكاتب الاستشارية والهندسية لتقديم خدمات فرز الأراضي الفضاء والدوبلكسات ذات العلاقة لتوحيد وأتمتة أنظمة المعلومات الجغرافية لشركائنا في النجاح, عن طريق خدمة الفرز الإلكتروني، بالإضافة الى اطلاق خدمة نظام “القرار / الكروكي المساحي”.

والذي يهدف الى تقديم الخدمات والحلول لتدعيم الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتوحيد وأتمتة أنظمة المعلومات الجغرافية، من خلال اطلاق خدمة الكروكي المساحي الإلكتروني ليتيح للشركاء من المكاتب الاستشارية والهندسية إصدار القرار المساحي إلكترونياً للمستفيدين لكل من الأراضي المخططة والغير مخططة.

وأشار أيضا الى عزم الأمانة إطلاق خدمة تحديث الصكوك الإلكترونية ليتيح للمكاتب الاستشارية والهندسية تحديث الصكوك إلكترونياً بالتكامل مع نظام الكروكي المساحي الإلكتروني، بهدف تقليل وقت المعاملة وانجازها بوقت أسرع، وكذلك سيتم قريباً إطلاق خدمة المستكشف الجغرافي للهواتف الذكية لحاضرة الدمام بأمانة المنطقة الشرقية لكلاً من هواتف Android & IOS والذي يتيح لكافة المستخدمين عرض واستكشاف خريطة المنطقة الشرقية وتنفيذ عمليات (الاستعلام – تحديد الموقع الحالي – خدمات حولي …) بكل يسرٍ وسهولة.

وأشار بخرجي على أن الأمانة تهدف من هذه الخدمات الالكترونية الى تقديم الخدمات والحلول لتدعيم الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتوحيد وأتمتة أنظمة المعلومات الجغرافية مع جميع الشركاء، وأنه لا حاجة للمستفيدين لزيارة الأمانة لإنجاز معاملاتهم اذ تم العمل على انجاز جميع المعاملات الكترونيا بهدف توفير عناء الوقت والجهد.

ولفت الى أنه بإمكان جميع المستفيدين من الحصول على معلومات إضافية حول الخدمات والحلول المُقدمة عبر زيارة موقع أمانة المنطقة الشرقية الالكتروني من خلال الدخول عبر الرابط:

http://webgis.eamana.gov.sa/gis

أو التواصل عبر البريد الالكتروني

: gis@dammam.gove.sa

info@dammam.gov.s