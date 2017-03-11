التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> الجمارك تحبط تهريب أكثر من 7 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة
11 مارس, 2017   4324

الجمارك تحبط تهريب أكثر من 7 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة

تنزيل (7)

صراحة – فيصل القحطانى : تمكّن جمرك حالة عمار من إحباط محاولة لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (7.309) حبة مخدرة مخبأة أسفل البنطال الذي يرتديه المهرب بعد أن لفها على ساقيه.
أوضح ذلك مدير عام جمرك حالة عمار، عبد العزيز النعيمة ، مبيناً إن رجال الجمارك قاموا بالاشتباه براكب قدوم بمركبة أجرة إلى الجمرك حيث تم تفتيشه ذاتياً وعثر على كمية الحبوب المخدرة مخبأة داخل أكياس بلاستيك ومثبته على الساقين بلاصق.
وأكد مدير عام جمرك حالة عمار على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول الممنوعات إلى المملكة وذلك من خلال إحباط العديد من تلك المحاولات عبر كافة المنافذ الجمركية.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA