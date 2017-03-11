إعلان قائمة المنتخب السعودي الأول لمواجهتي تايلند والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

صراحة – الرياض : أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من المدير الفني للأخضر “الهولندي “بيرت فان مارفيك للمشاركة في معسكر المنتخب السعودي في العاصمة التايلاندية ” بانكوك ” استعداداً لمواجهة منتخب تايلند بالجولة السادسة في الـ23 من شهر مارس الجاري ومواجهة منتخب العراق بالجولة السابعة يوم 28 مارس ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 م .

وسينطلق المعسكر بتجمع اللاعبين يوم الخميس القادم في السادس عشر من شهر مارس في مدينة الرياض على أن تغادر بعثة الأخضر مساءً عبر طائرة خاصة من الناقل الوطني للمنتخب الوطني من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى العاصمة التايلاندية ” بانكوك ” .

وضمت قائمة الأخضر لحراسة المرمى وليد عبدالله ، ياسر المسيليم ، عبدالله المعيوف وللدفاع ياسر الشهراني ، محمد البريك ، حسن معاذ ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، معتز هوساوي ، محمد آل فتيل ، عبدالله الحافظ ، منصور الحربي ، حسن كادش ، ‏وللوسط عبدالملك الخيبري ، سلمان الفرج ، عبدالمجيد الرويلي ، عبدالله عطيف ، تيسير الجاسم ، يحيى الشهري ، فهد المولد ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، عبدالفتاح عسيري ولخط الهجوم ناصر الشمراني ، محمد السهلاوي ، نايف هزازي .