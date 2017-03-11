إغلاق ٢٦ منشاة وإنذار ١٦٠ أخرى خلال حملة وسط الدمام



صراحة – نواف العايد : نفذت بلدية وسط الدمام والإدارة العامة لصحه البيئة بالأمانة مؤخرا، حملة مشتركة على منطقه الاسواق التجارية بوسط الدمام، نتج عنها إغلاق ٢٦ محل، وإنذار ١٦٠ منشاة، وإحالة ٤٥ منشاة للتأهيل الكامل.

واوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي في بيان صحفي، أن بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة والرقابة الصحية على الاغذية نفذت بالتعاون مع وكالة الخدمات ممثلة باالاداره العامه لصحه البيئة حملة مشتركة، تم من خلالها تشكيل خمس فرق رقابية شارك فيها ١٥ طبيب بيطري ومراقَب صحي وأخصائي صحة عامة، استهدفوا المنشآت الصحية الغذائية في المركز التجاري للأسواق بوسط الدمام.

وأشار الى أن الحملة تمت خلال الفترة المسائية لمدة خمسة أيام نتج عنها، زيارة ٢١٨ منشأة ، منها ٦٨ مطعم، و٢٨ محل حلويات ومخابز، و١٤ مغسلة، ملابس و ٢٨ بوفية و ٤٠ بقالة، و ٤٠ محل لأنشطة صحية متنوعة ، بالإضافة الى انذار ١٦٠ منشاة، وإغلاق ٢٦ أخرى وإحالة ٤٥ منشاة للتأهيل الكامل فيما تم فرض غرامات مالية بلغت ١٢٥ الف ريال.

ولفت الى ان معظم المخالفات تضمنت رخص مهنيه منتهية وشهادات صحية منتهية وتدني مستوى النظافة بالمحال التجارية، وتصرفات غير صحية للعمال خلال تداول الاغذية وتخزينها.

وقال إن هذه الحملة المشتركة بين ادارات الامانة تهدف الى تبادل الخبرات والتنسيق المشترك وتفعيل مفهوم العمل الجماعي بين المختصين الصحيين العاملين في الامانة والبلديات الفرعية.

والتي تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقه الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الذي حث جميع الادارات الصحية بالأمانة بالتعاون والتنسيق المشترك للوصول لمفهوم الجودة العالية في الرقابة الصحية على الاغذية، وكذلك العمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الغذائية على الرقابة الذاتية من خلال التعاون معهم ونشر التوعية الصحية وإبلاغهم بأنهم شركاء في التنمية وفي المحافظة على صحة المستهلكين.

وذكر أن معاليه شدد على دور المستفيدين وتواصلهم الإيجابي وإبراز ملاحظاتهم ومقترحاتهم في سبيل تطوير الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية.