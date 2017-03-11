وزير يمني يدعو إلى إنقاذ حياة 600 مريض بالفشل الكلوي في الحُديدة

صراحة – واس : دعا وزير الادارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح اليوم، إلى إنقاذ حياة 600 مريض بالفشل الكلوي بمحافظة الحُديدة .

وطالب ، وفقًا لوكالة الأبناء اليمنية الرسمية ، المنظمات الدولية والمهتمة في المجال الصحي العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمركز غسيل الكلى بالمدينة، وبقية المستشفيات ليتسنى استقبال حالات الفشل الكلوي، التي يتزايد اعدادهم يومًا بعد يوم .

ولفت الانتباه إلى أن معاناة مرضى الفشل الكلوي تفاقمت كثيرًا في الآونة الأخيرة بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيا الانقلابية وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمحافظة”، مشيرًا إلى أن “المستشفيات والمراكز الصحية تواجه صعوبة كبيرة في استقبال حالات الفشل الكلوي بسبب تزايد أعداد هذه الحالات والنقص الحاد في الأدوية وإمكانيات تشغيل هذه المستشفيات”.