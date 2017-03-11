دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة السادسة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:

النصر – الرائد ( 4 – 1 )

الهلال – الاتحاد ( 3 – 1 )

الشباب – الفتح ( 3 – 0 )

الوحدة – القادسية ( 4 – 0 )

الأهلي – هجر ( 1 – 1 )

أحد – العدالة ( 1 – 1 ) وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 39 نقطة )

2 – الشباب ( 35 نقطة )

3 – النصر ( 33 نقطة )

4 – الوحدة ( 21 نقطة )

5 – الاتحاد ( 21 نقطة )

6 – أحد ( 19 نقطة )

7 – الرائد ( 19 نقطة )

8 – الأهلي ( 17 نقطة )

9 – هجر ( 16 نقطة )

10 – القادسية ( 16 نقطة )

11 – العدالة ( 13 نقطة )

12 – الفتح ( 11 نقطة )