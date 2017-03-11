دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة السادسة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
النصر – الرائد ( 4 – 1 )
الهلال – الاتحاد ( 3 – 1 )
الشباب – الفتح ( 3 – 0 )
الوحدة – القادسية ( 4 – 0 )
الأهلي – هجر ( 1 – 1 )
أحد – العدالة ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 39 نقطة )
2 – الشباب ( 35 نقطة )
3 – النصر ( 33 نقطة )
4 – الوحدة ( 21 نقطة )
5 – الاتحاد ( 21 نقطة )
6 – أحد ( 19 نقطة )
7 – الرائد ( 19 نقطة )
8 – الأهلي ( 17 نقطة )
9 – هجر ( 16 نقطة )
10 – القادسية ( 16 نقطة )
11 – العدالة ( 13 نقطة )
12 – الفتح ( 11 نقطة )