الشركات السياحية السعودية تعزز حضورها في معرض السياحة العالمي ببرلين

صراحة – الرياض : مثل جناح المملكة في معرض بورصة برلين للسياحة 2017 الذي يقام في العاصمة الألمانية، فرصة كبيرة للشركات السياحية والفندقية السعودية للتواصل والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار السياحي وتعزيز حضور فرصها في هذا المجال.

وثمن مسئولوا الشركات والفنادق المشاركة في الجناح دعم الهيئة العامة للسياحة والتراث لهم من خلال اشراكهم في هذه المعارض التي تسهم في تطوير مشاريعهم السياحية وخبراتهم العملية.

وتمكنت عدد من الشركات الفندقية والسياحية السعودية من توقيع صفقات وعروض مع عددمن الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث اوضح عبدالله باكرمان مدير التسويق في فنادق مكارم أن الشركات والفنادق المشاركة في الجناح استفادت كثيرا من مشاركتها في هذا المعرض العالمي الذي تشارك فيه الاف الشركات من كافة دول العالم.

واشار إلى أن الفنادق السعودية المشاركة في الجناح تعمل على التعاقد مع شركات عالمية لبيع الغرف وعقد الشركات وخاصة الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا الى انهم استقبلوا الكثير من الشركات الاوربية والتنسيق معها حول الحجوزات الفندقية.

بدوره نوه فارس السلامة مدير مؤسسة البراق لتنظيم الرحلات بأهمية المشاركة في هذه المعارض، مبينا أنها تكسب المستثمرين السعوديين والعاملين في القطاع السياحي بالخبرات الكبيرة من خلال التواصل مع الشركات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقال بأن مؤسسته ركزت في مشاركتها على التسويق لبرنامج (رحلات ما بعد العمرة) حيث توجد عدد من الشركات الراغبة في التعاقد مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات للمسلمين تشمل رحلات سياحية بعد العمرة.

وقال بأن هناك عدد من شركات تنظيم الرحلات السعودية مستعدة لهذا البرنامج الذي يتوقع ان يشهد اقبالا من المسلمين.

وقال ماجد ربوعي الرئيس التنفيذي لشركة ضيافات الحرمين بأن الشركات والفنادق المشاركة في الجناح تعمل على تسويق المملكة سياحيا، والمشاركة في مشاريع فندقية وسياحية، إضافة إلى عقد شراكات مع الفنادق والشركات العالمية.

مبينا ان الشباب السعو\ي العامل في القطاع السياحي استفاد كثيرا من مشاركاته في المعارض الخارجية تحتمظلة هيئة السياحة، وستكون التجربة أكثر إفادة بعد استئناف التأشيرات السياحية قريبا بإذن الله.

وتتولى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنظيم جناح المملكة في المعرض، ويشارك فيه كل من الخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وشركة دور للضيافة، وفندق روش ريحان روتانا، وشركة سد السملقي للسياحة المحدودة، والسياحي لتنظيم الرحلات السياحية، ومؤسسة البراق لتنظيم الرحلات، و شركة الشتيوي للسياحة والسفر، ومؤسسة صبايا لتنظيم الرحلات السياحية، ومؤسسة وصول الزائر، ومؤسسة ضيافات الحرمين لتنظيم الرحلات السياحية.