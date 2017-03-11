اتفاقية لتنظيم برامج سياحية ضمن برنامج (رحلات ما بعد العمرة)

صراحة – الرياض: جرى اليوم السبت في جناح المملكة المشارك في معرض بورصة برلين للسياحة 2017 توقيع اتفاقية بين شركة العتوم الالمانية للسفر والسياحة ومؤسسة ضيافات الحرمين السعودية لتنظيم رحلات سياحية لمسلمين من ألمانيا في إطار برنامج (رحلات ما بعد العمرة).

وقال ماجد ربوعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة ضيافات الحرمين بأنه قد تم الاتفاق مع الشركة على تنظيم رحلات لمجوعة من السياح المسلمين القادمين من ألمانيا اعتبارا من الشهر القادم، حيث تم الاعداد لمسارات سياحية لهذه المجموعات تشمل الطائف والعلا وحائل وغيرها.

وأشاد ربوعي ببرنامج رحلات ما بعد العمرة الذي عملت الهيئة على اعداده وإقراره، مشيرا إلى أنه برنامج متطور يسهم في تطوير الحركة السياحية وصناعة السياحة في المملكة، إضافة إلى تعريف المسلمين بالمقومات والمواقع التاريخية والسياحية الفريدة التي تزخر بها المملكة.

حضر توقيع الاتفاقية الاستاذ عبدالله بن عبدالملك المرشد نائب الرئيس للتسويق والبرامج المكلف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعدد من المسئولين في الجناح.