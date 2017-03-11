رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه يتوج نادي الجبيل للبراعم ببطولة المملكة المفتوحة

صراحة – الرياض : توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص أبطال بطولة المملكة الثامنة للكاتا على كأس الاتحاد السعودي للكاراتيه للأندية والهيئات لدرجة الأولى والأولمبي وكذلك أبطال بطولة المملكة المفتوحة للأندية والهيئات لدرجة البراعم التي اختتمت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض .

وتوج نادي الجبيل كبطل لبطولة المملكة المفتوحة للأندية والهيئات لدرجة البراعم التي اختتمت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض بعد أن تصدر الترتيب بـ 88 نقطة وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني بـ 60 نقطة ونادي الأمل في المركز الثالث بـ 42 نقطة .

وتوجت مدارس النخبة من الدمام كبطل لبطولة المملكة الثامنة للكاتا على كأس الاتحاد السعودي للكاراتيه للأندية والهيئات لدرجة الأولى بعد أن تصدرت الترتيب العام بـ27 نقطة ، فيما جاء نادي الزيتون من عسير في المركز الثاني بـ 7 نقاط ونادي الهدى من القطيف في المركز الثالث بـ 6 نقاط .

وفي نفس البطولة توج نادي الاتحاد كبطل لبطولة المملكة الثامنة للكاتا على كأس الاتحاد السعودي للكاراتيه للأندية والهيئات لدرجة الأولمبي بعد أن تصدر الترتيب بـ 20 نقطة وجاء في المركز الثاني نادي الجبيل متساوياً مع نادي عكاظ صاحب المركز الثالث بـ 10 نقاط لكل منهما .