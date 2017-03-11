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11 مارس, 2017   1771

جاويش أوغلو: سنفرض عقوبات على حكومة هولندا الفاشية

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صراحة – وكالات : أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستفرض “عقوبات قاسية” على الحكومة الهولندية، التي وصفها بـ”الفاشية”، ردا على منعها هبوط طائرته، السبت 11 مارس/آذار، في هولندا.

وقال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك باسطنبول، بعد عودته على متن طائرته إلى تركيا: “إن منع  زيارة وزير أمر غير مقبول ولا يليق بالتعاملات الدبلوماسية، وهو فضيحة”.

وأضاف جاويش أوغلو مشددا: “سنرد على الإجراءات الهولندية، لكننا لن نستهدف الشعب الهولندي، وإنما السياسيين والدبلوماسيين فقط”.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن زيارته لهولندا كانت “تهدف لشرح مواد التعديلات الدستورية”.

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