السياحة تصدر 156 عقوبة إدارية ضد منشآت الإيواء السياحي بالمدينة المنورة

صراحة – فيصل القحطانى : أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عقوبات وغرامات مالية بقيمة ( 2.988.000) ريال لعدد من منشآت ودور الإيواء السياحي بالمدينة المنورة .

وجاءت القرارات المتضمنة لـ (156) عقوبة إدارية تجاه دور الإيواء السياحي بالمنطقة نتيجة مخالفة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة قبل الحصول على التراخيص النظامية ومخالفة تلك المنشآت لمعايير الترخيص والتصنيف فضلاً عن تدنى جودة الخدمة المقدمة للنزلاء وعدم التقيد بالأنظمة الخاصة بمنشآت الإيواء السياحي بالمدينة المنورة .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن تحركات وجولات المفتشين المختصين قد وثقت عدداً من الملاحظات في قطاع الإيواء بالمدينة المنورة ومُنح الفرع الفرصة النظامية لتلك المنشآت تلافي الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية التي تهدف لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء ، مبينا أن العقوبات والمخالفات وفق أنظمة ولوائح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف إلى ضمان جودة خدمات مرافق الإيواء السياحي المقدمة للنزلاء ، بالإضافة إلى الارتقاء بصناعة السياحة بالمنطقة والتأكد من مزاولة النشاط بكفاءة عالية ، مشيراً إلى أن إصدار تلك المخالفات والعقوبات ،جاء نتيجة لتطبيق الهيئة لخطط الرقابية طيلة أيام العام فضلا عن فترات الأعياد والإجازات الرسمية وموسمي العمرة والحج ، حيث شملت تخصيص الفرق الميدانية لتنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية على مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة وغيرها .

وأكد المهندس الشهراني أن المستفيدين من الخدمات السياحية هم شركاء في العمل الرقابي على الأنشطة ومرافق الإيواء ، داعياً لرصد الملاحظات في الخدمات المقدمة والمنشآت السياحية والتواصل مع الهيئة مباشرة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي رقم ( 19988) .