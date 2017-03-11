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11 مارس, 2017   4807

وفد من الخارجية العراقية يصل إلى المملكة غدًا لبحث عدد من القضايا

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صراحة – واع : أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن توجه وفد عراقي دبلوماسي الى السعودية يوم غد ،الاحد، في زيارة رسمية، مبينة أن الوفد سيجري مشاورات مع الجانب السعودي بشأن عدد من الملفات. 

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  إن “وفدا من وزارة الخارجية العراقية سيتوجه الى المملكة العربية السعودية يوم غد الاحد في زيارة رسمية لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف جمال، أن”الوفد الذي سيرأسه وكيل الوزارة الاقدم نزار الخير الله سيجري مع الجانب السعودي مشاورات سياسية لبحث عدد من الملفات الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى بعض المواضيع المتعلقة بالمنافذ الحدودية والتبادل التجاري”

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