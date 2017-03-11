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11 مارس, 2017   2783

السياحة تؤكد رفع عدد المشروعات الفندقية بمنطقة عسير

السياحة والتراث الوطني

صراحة – خالد الحسين : أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، ارتفاع المشروعات الفندقية خاصة وقطاع الإيواء عامة إلى 52 مشروعا تحت الإنشاء.
وأوضح العمرة أن المشروعات الجديدة تتوزع في عدة محافظات ومدن بمنطقة عسير منها أبها وخميس مشيط وبيشة ومحايل وأحد رفيدة والنماص وتنومة وبارق والمجاردة والبرك ، مشيرًا إلى أن أبرزها 6 فنادق ( 5 نجوم) و 8 فنادق ( 4 نجوم) و11 فندقا (3 نجوم) إضافة إلى شقق فندقية (4 نجوم) ووحدات سكنية (درجة أولى) ووحدات سكنية (درجة ثانية ).
وأبان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ، أن المنطقة تضم أكثر من 1000 منشأة، (منها 33 فندقا)، نصيب أبها منها 260 منشأة.

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