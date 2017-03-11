دوري الاولى: فوز الجيل والنجوم والوطني

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
النجوم – الحزم ( 3 – 2 )
الشعلة – النهضة ( 0 – 0 )
الفيحاء – نجران ( 0 – 0 )
الوطني – القيصومة ( 1 – 0 )
الجيل – العروبة ( 2 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 40 نقطة )
2 – النهضة ( 36 نقطة )
3 – الفيحاء ( 36 نقطة )
4 – الشعلة ( 34 نقطة )
5 – ضمك ( 32 نقطة )
6 – هجر ( 32 نقطة )
7 – نجران ( 31 نقطة )
8 – القيصومة ( 31 نقطة )
9 – الحزم ( 30 نقطة )
10 – الجيل ( 30 نقطة )
11 – العروبة ( 29 نقطة )
12 – العدالة ( 28 نقطة )
13 – الطائي ( 27 نقطة )
14 – الوطني ( 25 نقطة )
15 – النجوم ( 25 نقطة )
16 – وج ( 24 نقطة )