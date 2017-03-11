دوري الاولى: فوز الجيل والنجوم والوطني

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

النجوم – الحزم ( 3 – 2 )

الشعلة – النهضة ( 0 – 0 )

الفيحاء – نجران ( 0 – 0 )

الوطني – القيصومة ( 1 – 0 )

الجيل – العروبة ( 2 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 40 نقطة )

2 – النهضة ( 36 نقطة )

3 – الفيحاء ( 36 نقطة )

4 – الشعلة ( 34 نقطة )

5 – ضمك ( 32 نقطة )

6 – هجر ( 32 نقطة )

7 – نجران ( 31 نقطة )

8 – القيصومة ( 31 نقطة )

9 – الحزم ( 30 نقطة )

10 – الجيل ( 30 نقطة )

11 – العروبة ( 29 نقطة )

12 – العدالة ( 28 نقطة )

13 – الطائي ( 27 نقطة )

14 – الوطني ( 25 نقطة )

15 – النجوم ( 25 نقطة )

16 – وج ( 24 نقطة )