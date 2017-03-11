طائرة الهلال تخسر من دار كليب البحريني في خليجي 36

صراحة – واس : خسر فريق الهلال السعودي لكرة الطائرة من نظيره دار كليب البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين اليوم على صالة حمد العطية بالعاصمة الدوحة ضمن بطولة خليجي 36 .

وبهذه الخسارة أصبح الهلال في وضع صعب للغاية حيث لديه 4 نقاط من ثلاث مباريات ، فيما فاز فريق السام العماني على العين الإماراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط .

وستقام غدا ثلاث مباريات في اليوم الرابع من البطولة حيث يلعب الهلال السعودي مع السلام العماني 30 ,3 عصرا والريان القطري مع دار كليب 5,30 مساء ثم العربي القطري مع الأهلي البحريني 7,30 مساء.