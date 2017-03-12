مقتل 6 معتقلين تحت التعذيب في سجون الإنقلابيين في مدينة الحديدة

صراحة – واس : لقي 6 معتقلين في سجون مليشيات الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم تحت التعذيب في محافظة الحديدة.

وأوضحت رابطة أمهات المختطفين اليمنية التي تعنى بأوضاع المعتقلين والمخطوفين قسراً لدى المليشيات الإنقلابية في بيان لها اليوم أن المعتقلين والمخفيين قسراً يتعرضون في سجون المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية للتعذيب حتى الموت.

وقالت ” إن المليشيات ترتكب جرائم التعذيب الجسدي والنفسي بحق ‏المختطفين وإجبارهم على التوقيع على اعترافات بجرائم لم يرتكبوها”.‏

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المسؤولية عن حياة المختطفين والحفاظ على ‏سلامتهم .‏