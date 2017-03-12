ألمانيا تعلن أعداد المرفوضة طلبات لجوئهم وما يزالون على أراضيها

صراحة – وكالات : أفادت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية، السبت 11 مارس/آذار، بأن أكثر من نصف مليون من طالبي اللجوء في ألمانيا، الذين رفضت طلباتهم، لا يزالوا باقين في أراضي البلاد لأسباب مختلفة.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة الألمانية قولها إنه حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، تواجد في ألمانيا 556499 مواطنا أجنبيا ممن رفضت طلبات لجوئهم. وقرابة 46 بالمئة منهم يتمتعون بحق الإقامة غير المحدودة أي الإقامة المفتوحة في ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة أن “ثمة الآلاف من الأسباب وراء بقاء طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، في البلاد، حيث أصيب بعضهم بأمراض، والبعض الآخر لم يتلقوا من دولهم الوثائق الضرورية لترحيلهم إلى أوطانهم، وآخرون عديمو الجنسية”.

وينحدر نحو 80 ألف شخص، وهو القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين، من تركيا، فيما يحتل مواطنو جمهورية كوسوفو (التي أعلنت استقلالها عن صربيا من جانب واحد) المرتبة الثانية في هذه القائمة وعددهم في ألمانيا يفوق 68 ألف شخص، ويصل عدد الصرب إلى نحو 50 ألف شخص، ويقترب عدد الأفغان من 33 ألفا.

ونحو ثلث المهاجرين الذين رفضت طلباتهم حصلوا على إقامة مؤقتة، في حين 19.4 بالمئة منهم يخضعون للترحيل القسري من ألمانيا.