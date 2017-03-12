السديس يوجه بترجمة موقع الرئاسة لعدة لغات

صراحة – مكة : وجه معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعمل على تطوير موقع الرئاسة والمشتمل على جميع مايتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من تاريخ وتوسعات ومعالم ودروس وخطب وقراءات وخدمات وأخبار فوريه للحراك الكبير في التطوير في إقامة الندوات والورش والتدريبات لمنسوبي الرئاسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعقد الاتفاقيات بين الرئاسة والجامعات والجهات المختصة في بناء الاستراتيجيات لتطوير العمل ومن هذا المنطلق ولما يحتاجه المتحدثون باللغات الحيه في أنحاء العالم من وضوح موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رأى معالي الرئيس العام القيام بترجمة موقع الرئاسة لعدة لغات ليحقق نقلة نوعية متميزة في لغة الوصول لمكتنزات الرئاسه العلمية والمعرفية بين يدي العالم والاستفادة من إظهار الوسطية في الدين والسلام المنطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة