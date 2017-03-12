حالة الطقس : استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة ) تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية, فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وغرب الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط ، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-46كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، و حالة البحر متوسط إلى مائج الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ،وحالة البحر متوسط الموج.